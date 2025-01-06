المشكلة على معبر المصنع لم تُحل بعد وعمل داخليّ هذا الأسبوع لمحاولة حل قضية دخول اللبنانيين الى سوريا

بعد المعلومات التي تحدثت أمس عن اتجاه نحو الحلحلة في ملف دخول اللبنانيين الى سوريا في اجتماع عقد بين رئيس مركز الأمن العام اللبنانيّ في المصنع المقدم إيهاب الديراني ورئيس فرع الأمن القوميّ المقدم أحمد الميس من جهة ورئيس مركز جديدة يابوس حذيفة البدوي من جهة ثانية، أوضحت معلومات للـLBCI أنّ الاجتماع لم يحل المشكلة القائمة على الحدود وعلى معبر المصنع.



وأكّدت المعلومات أنّ الاجراءات السورية لا تزال على حالها والأمور تحتاج الى اتصالات على مستوى أعلى من مسؤول معبر.



وكشفت المعلومات عن عمل داخليّ سيبدأ هذا الأسبوع لمحاولة حل قضية دخول اللبنانيين الى سوريا.