حمية من ضهر البيدر: استئناف اشغال الصيانة والترميم التي توقفت خلال الحرب

أكد وزير الاشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية استئناف اشغال الصيانة والترميم، التي توقفت خلال الحرب.



وطمأن، من ضهر البيدر، ألّا قطع لطريق ضهر البيدر وسيما بعد الانهيار الذي حصل منذ يومين بعد استحداث طريق وفتحها من جهة المريجات بوارج.