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o
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معلومات الـLBCI: الوفد اللبنانيّ سيثير في اجتماع الخماسية أربع نقاط رئيسة
أخبار لبنان
2025-01-06 | 04:20
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معلومات الـLBCI: الوفد اللبنانيّ سيثير في اجتماع الخماسية أربع نقاط رئيسة
كشفت معلومات الـLBCI عن أنّ الوفد اللبنانيّ سيثير في اجتماع اللجنة الخماسية المشرفة على وقف اطلاق النار أربع نقاط رئيسة:
- التقيد بمهلة الانسحاب الاسرائيليّ المنصوص عنها في الاتفاق والمحددة بستين يومًا
- وضع جدول دقيق للانسحاب من كافة المناطق المحتلة
- التشديد على اعطاء اللجنة اهمية وجدوى عملي تجاه أعمال وخروقات الجيش الاسرائيليّ
- منع الخروقات اليومية الاسرائيلية البرية والجوية التي تمارس منذ وقف اطلاق النار
وأوضحت أنّ الخروقات البرية والجوية لامست الـ١٠٠٠ خرق بريّ وجويّ، منذ الاتفاق على وقف اطلاق النار.
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