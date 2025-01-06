معلومات الـLBCI: الوفد اللبنانيّ سيثير في اجتماع الخماسية أربع نقاط رئيسة

كشفت معلومات الـLBCI عن أنّ الوفد اللبنانيّ سيثير في اجتماع اللجنة الخماسية المشرفة على وقف اطلاق النار أربع نقاط رئيسة:



- التقيد بمهلة الانسحاب الاسرائيليّ المنصوص عنها في الاتفاق والمحددة بستين يومًا

- وضع جدول دقيق للانسحاب من كافة المناطق المحتلة

- التشديد على اعطاء اللجنة اهمية وجدوى عملي تجاه أعمال وخروقات الجيش الاسرائيليّ

- منع الخروقات اليومية الاسرائيلية البرية والجوية التي تمارس منذ وقف اطلاق النار



وأوضحت أنّ الخروقات البرية والجوية لامست الـ١٠٠٠ خرق بريّ وجويّ، منذ الاتفاق على وقف اطلاق النار.