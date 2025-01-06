الراعي في عيد الغطاس: لا بد من إنتخاب رئيس يكون على مستوى هذه الأوضاع

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس عيد الغطاس في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي عاونه فيه المطرانان بولس الصياح وانطوان عوكر، امين سر البطريرك الأب هادي ضو، الآباتي سمعان بو عبدو، رئيس مزار سيدة لبنان - حريصا الأب فادي تابت، ومشاركة عدد من المطارنة والكهنة والراهبات، في حضور حشد من الفاعليات والمؤمنين.



وفي عظته، أشار الراعي إلى أن "ثلاثة أيام فقط تفصلنا عن التاسع من هذا الشهر، يوم يلتئم المجلس النيابي، وينتخب رئيسًا للجمهورية بعد فراغ رئاسي دام سنتين وأكثر من شهرين. فنتأمل أن يتفق النواب على انتخاب شخصية مميزة تنعم في آن بثقة اللبنانيين والدول الصديقة."



ورأى أنه "نظرًا للأوضاع الداخلية والإقليمية المضطربة، لا بد من انتخاب رئيس يكون على مستوى هذه الأوضاع ليقود لبنان إلى حسن الالتفاف والعمل معًا على حسن مقاربتها بحكمة وروح سلامي وحلول موضوعية."