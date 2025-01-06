ياسين في البقاع الغربيّ... تطبيق لخطة الاستجابة للحاجات الإنسانية للمتضررين من العدوان الاسرائيليّ

جال وزير البيئة ومنسق لجنة الطوارئ الحكومية ناصر ياسين، على بلدات متضررة في البقاع الغربيّ، في إطار تطبيق خطة الاستجابة للحاجات الإنسانية للمتضررين من العدوان الاسرائيليّ.وتخلل الجولة توزيع مساعدات على العائلات المتضررة بالشراكة مع الهلال الأحمر القطريّ والصليب الأحمر اللبنانيّ بالتنسيق مع وحدة إدارة الكوارث في محافظة البقاع واتحاد بلديات البحيرة.وكشف عن أنّ اكثر من 100 الف عائلة لبنانية في الجنوب والبقاع والضاحية تعرضت منازلها للتدمير وهي بحاجة للمساعدات.