"لقاء سيدة الجبل" دعا إلى انتخاب رئيس وحذّر من العودة إلى العنف

عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعيّ في مقر الاشرفية، حضوريًا والكترونيًا.



وطالب في بيان النواب "بانتخاب رئيس للجمهوريّة، وإلاّ فإنهم يتحملون مسؤولية التحاق لبنان بدائرة فراغ المنطقة وربما… العودة إلى العنف".



وقال: "يصرّ "حزب الله" على إظهار نفسه بصورة المنتصر، والذي تجاوز مأساة الحرب الأخيرة من خلال ابتكار المناسبات للهجوم على الآخرين متناسيًا أن وضعه بات مكشوفاَ أمام الرأي العام المحلّي والدولي ولا تنفعه التهديدات التي يطلقها تارةَ بحق إسرائيل وطوراً بحق الداخل".



وشدد على "أنّ لجوء "حزب الله" إلى سياسة الصوت العالي في لحظة وطنيّة حرجة تؤكدّ خسارته الصافية التي لا يمكن تعويضها بسياسة "تعويضيّة"!