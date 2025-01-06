بري تابع الأوضاع العامة خلال لقائه منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ووفدًا من الهيئات الإقتصادية

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، حيث جرى عرض لبرامج الأمم المتحدة في لبنان لاسيما تلك المتصلة بالمجال الإنساني.



والتقى بري أيضًا وفدًا من الهيئات الإقتصادية، ضم: الوزير السابق محمد شقير، رئيس المجلس الإقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، نقيب المحامين فادي المصري، نقيب المهندسين فادي حنا، نقيب الأطباء يوسف بخاش ونائبا رئيس الإتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر وحسن فقيه حيث تناول اللقاء المستجدات السياسية والاوضاع العامة لاسيما الاقتصادية والمعيشية منه.