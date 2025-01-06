نجاة صليبا للـLBCI: من الضروري أن يعود حزب الله الى كنف الدولة... وهذا ما كشفته عن اللقاء مع الموفد السعودي

شددت النائبة نجاة عون صليبا على أنه من الضروري أن يعود "حزب الله" الى كنف الدولة ويبدأ بإظهار حسن نية بتسليم سلاحه الى الجيش اللبناني، معتبرة أنه "بغير هذه الطريقة لا نستطيع تطبيق القرار 1701".



وقالت في حديث للـLBCI: "التقينا بالموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان وكان واضحا بأنهم يريدون اصلاحات وتطبيق اتفاق الطائف وأن يكون هناك شفافية واضحة بكل المشاريع التي يمكن أن تتم في لبنان وإنهم مستعدون لمساعدة لبنان اقتصاديا وإن لديهم مشاريع كثيرة".



وأشارت الى أن تسليم السلاح كان من البنود التي ركّز عليها الوفد السعودي، قائلة: "بدون تسليم السلاح غير الشرعي الى الدولة، هم غير مستعدون للمساعدة".



وأضافت: "نشكر الوفد السعودي واهتمامه بلبنان وعلينا عدم وهم أنفسنا بأنه يمكننا إقتصاديا القيام بالبلد بعد الدمار الذي حصل بمفردنا".



رئاسيا، أكدت النائبة نجاة عون صليبا أنه في حال كان هناك اتفاق على إسم قائد الجيش العماد جوزيف عون، فهي ستنتخبه.