قائد الجيش استقبل هوكستين... والبحث تناول آلية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن، آموس هوكستين بحضور السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون، ورئيس لجنة الإشراف الخماسية (Mechanism) الجنرال الأميركي Major Gen. Jasper Jeffers.

وقد تناول البحث آلية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب.