بلدية الناقورة: سنعلم الأهالي بتوقيت وخطة العودة فور توفر المعطيات الجديّة اللازمة

أعلنت بلدية الناقورة في بيان، أن الجيش اللبناني باشر بالانتشار في مواقعه في بلدة الناقورة.



وقالت للأهالي: "تسهيلاً لعمليات مرور آلياته وولوج فرقه اللوجستية والهندسية إلى البلدة، وبالتنسيق مع الجيش اللبناني والجهات الرسمية المعنية، سنقوم بإعلامكم بتوقيت وخطة العودة فور توفر المعطيات الجدية اللازمة، وعليه فإن العودة الآمنة ستكون حصراً بمؤازرة قوة من الجيش اللبناني وفرق الدفاع المدني بعد التثبّت من عدم وجود خطر ممكن، ودون ذلك قد يترتب عليه نتائج غير محسوبة".