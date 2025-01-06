هوكستين بعد لقائه بري: الجيش الاسرائيلي سيستمر بالانسحاب من كافة الأراضي اللبنانية

اعتبر المبعوث الاميركي آموس هوكستين بعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه برّي في عين التينة أن " الجيش الاسرائيلي سيستمر بالانسحاب من كافة الأراضي اللبنانية لكن هذه العملية ليست بسهلة".



وقال "تسرني دائماً العودة إلى بيروت لمتابعة وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل".



واضاف "القوات الإسرائيلية بدأت الانسحاب من الناقورة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان سيتواصل حتى يتمكن الجيش اللبناني من الانتشار وفقا للمخطط".