إتصالٌ بين الراعي وشيخ العقل... ودعوة مشتركة للمسؤولين والنواب لتحمل مسؤولياتهم بانتخاب رئيس

تلقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي ابي المنى اتصالاً هاتفيا من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بعد اتصال الشيخ ابي المنى به للمعايدة بالميلاد المجيد وحلول السنة الجديدة، وكانت مناسبة "للتأكيد على الدعوة المشتركة للمسؤولين والنواب لتحمل مسؤولياتهم بانتخاب رئيس للبلاد في التاسع من الشهر الحالي".