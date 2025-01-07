تذكير بالدعوة لجلسة إنتخاب رئيس الخميس...

ذكر رئيس مجلس النواب نبيه بري بعقد جلسة عامة في تمام الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 9 كانون الثاني 2025 وذلك لإنتخاب رئيس للجمهورية.