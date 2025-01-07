جرادي: لا مشكلة لنا مع وصول قائد الجيش... وهذا ما سنفعله في جلسة الانتخاب

أكّد النائب الياس جرادي أنه "في آخر جلسة كان خيارنا واضحًا وهو الخيار الثالث الذي وصلنا إليه اليوم والأسماء الـ3 الذين طرحتهم وصلوا بهذه الرؤية وهم قائد الجيش وزياد بارود ونعمة افرام وأنا منفتح على هذه الأسماء والتوافق سيد الديمقراطية".



ولفت جرادي في مداخلة ضمن برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، الى أنه "سنصوت في الدورة الأولى لمرشحنا زياد بارود وفي الدورة الثانية نبني على الشيء مقتضاه وقائد الجيش هو احد الأسماء المقترحة من قبلنا ولا مشكلة مع وصوله".



وقال: "اذا لم يحصل التوافق فلنذهب الى انتخابات ديمقراطية ومن ينال 65 صوتًا فاليأتي رئيسا".



وأشار الى انه لم تتم دعوته الى اللقاء الذي حصل في دارة النائب مخزومي مع المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين.