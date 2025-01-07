كركي: إفتتحنا العام 2025 بـ27 مليار ليرة سلفات مالية للمستشفيات للأعمال الجراحية المقطوعة

أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن "المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي يستكمل المسار الذي خط معالمه من أجل استعادة ثقة المضمونين بالضمان وتقديم أفضل الخدمات الصحية والإجتماعية لهم".



وأشارت إلى أنه "عطفًا على قرار مجلس الإدارة ,الرقم 1335 تاريخ 26/9/2024 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار الرقم 109/1 تاریخ 1/10/2024، أصدر المدير العام للصندوق قرارًا بتاريخ 3/1/20205 حمل الرقم 1، قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة بقيمة 27 مليار ل.ل.، على أن يستكمل النهج عينه وتسدد قيمة المعاملات المنجزة والمقدّمة إلى للصندوق بشكل دوري وشهري".



وبهذه المناسبة، جدد المدير العام "تحذيره للمستشفيات كافة بأنه كلف كل من مصلحة المراقبة الطبية ومصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات بإعداد تقارير تفصيلية عن مدى إلتزامها بالتعرفات المقرة من قبل إدارة الصندوق، على أن يتخذ القرارات اللازمة بحقها في حال تقاضيها مبالغ إضافية من المضمونين أو رفضت استقبالهم لعلاجهم، تصل حد فسخ العقود المبرمة معها وإيقاف السلفات المالية وإخضاعها للمراقبة والتفتيش للتحقق إذا ما كانت تصرح عن الأجور الحقيقية لمستخدميها".