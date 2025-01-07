ميقاتي: أوصلنا رسالة واضحة بوجوب وقف الخروقات والانسحاب الكامل من الاراضي المحتلة

أعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي انه جرى ايصال رسالة واضحة الى رعاة تفاهم وقف اطلاق النار الدوليين بوجوب وقف الخروقات والانسحاب الكامل من الاراضي المحتلة، لافتا الى انه "حذرنا من الاستمرار في خرق الاتفاق لكونه يهدد التفاهم برمته".



وقال ميقاتي في خلال افتتاح مبنى جديد في المتحف الوطني: "قدرنا أن نتخطى الصعاب معًا حتى نعيد بناء المؤسسات بعد إنتخاب رئيس للجمهورية".



وأضاف: "نتطلع الى أن يكون هذا الافتتاح ايذانا بوقف نهائي وشامل للعدوان وتداعياته واستكمال نشر الجيش في كل الجنوب وعودة جميع اللبنانيين النازحين".