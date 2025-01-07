المجلس الإقتصادي الإجتماعي يطلق "نداء 7 كانون الثاني"...

أطلق المجلس الإقتصادي الإجتماعي "نداء 7 كانون الثاني" للدفع باتجاه إنجاز الاستحقاق الرئاسي في المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي.ودعا رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي شارل عربيد إلى "انتخاب رئيس قدوة إصلاحي سيادي يقود البلاد ليعود لبنان إلى طريق الخلاص ويعيد لبنان دولة ووطنًا مستقرًا وفاعلًا."ورأى رئيس الهيئات الإقتصادية محمد شقير أنه "أمامنا فرصة تاريخية ويجب العودة إلى سيادة الدولة وليس أمامنا سوى خيار الدولة لأنها الوصفة الوحيدة للنهوض والإستقرار."بدوره، أكد نقيب المحامين في بيروت فادي المصري أننا "نريد رئيسًا وطنيًا شفافًا صاحب رؤية ويشرف على إعادة بناء الدولة."ولفت رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر إلى أن "انتخاب رئيس ضرورة ملحة ويجب تشكيل حكومة تكون خلية نحل لإنجاز الإستحقاقات."وقال نقيب الأطباء في بيروت يوسف بخاش: "تفعيل المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية يعيد لبنان مستشفى الشرق ويدرج القطاع الصحي على الخريطة العالمية من جديد، وذلك يحصل عن طريق إنتخاب رئيس."وغعتبر نقيب المهندسين في بيروت فادي حنا أنه "أصبح من الضروري بناء إعادة الثقة وانتخاب الرئيس دعامة أساسية في عملية إعادة بناء لبنان."