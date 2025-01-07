حبيب يعرض مع درويش إمكانية إعادة فتح شارع المصارف

عرض رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب مع رئيس بلدية بيروت عبدالله درويش الأوضاع المدينة عموماً ووسط بيروت خصوصاً.وتركّز البحث حول إعادة فتح شارع المصارف في بيروت بالتنسيق مع الأطراف السياسية المعنية والأجهزة الأمنية كافة والهيئات الاقتصادية والتجارية والمصرفية، باعتبار شارع المصارف الشريان الحيوي للعاصمة، خصوصاً أن الأسباب التي دعت إلى إقفال هذا الشارع قد انتفت.وأبدى درويش الدعم الكامل لهذا المشروع واضعاً إمكانات بلدية بيروت بكل مستوياتها، في سبيل تنفيذه في أقرب وقت ممكن.