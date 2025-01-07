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هوكستين شارك في فطور في دارة مخزومي: الولايات المتحدة دولة صديقة للبنان وستبقى من الداعمين له ولجيشه
أخبار لبنان
2025-01-07 | 05:35
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هوكستين شارك في فطور في دارة مخزومي: الولايات المتحدة دولة صديقة للبنان وستبقى من الداعمين له ولجيشه
استقبل رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي إلى مأدبة فطور في دارته المبعوث الأميركي آموس هوكستين، في حضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون وطاقم من السفارة، وممثلين عن معظم الكتل النيابية.
ورحب مخزومي بالحضور، مهنئًا بحلول السنة الجديدة، ومتمنيًا أن نكون "أمام بداية لمرحلة جديدة تبشر بلبنان مستقر وآمن بل أيضًا بلبنان يخطو بثبات نحو النجاح والازدهار".
وإذ شكر مخزومي ضيفه هوكستين على الجهود التي بذلها للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، شدد على "ضرورة تثبيت الاتفاق بطريقة مستدامة، وتطبيق القرار 1701 بمندرجاته كافة، لنحمي لبنان من تحويله إلى مجرد ساحة لصراعات النفوذ الإقليمية على حساب دولته وشعبه".
وأكد "أهمية دعم الجيش ليظل قادرًا على القيام بدوره في حفظ الأمن والاستقرار"، مشددًا على أن "المطلوب اليوم استعادة القرار السيادي، واحتكار الدولة للسلاح والقرار الاستراتيجي، ونشر الجيش اللبناني على طول الخط الأزرق وعلى كامل الحدود اللبنانية".
بدوره، شكر هوكستين لمخزومي استضافته، مؤكدًا أن "الولايات المتحدة الأميركية دولة صديقة للبنان وستبقى من الداعمين له ولجيشه".
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