أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
13
o
الجنوب
19
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
13
o
الجنوب
19
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جعجع: إذا بدل فريق الممانعة رأيه بإعلانه رسميًا ترشيح العماد عون فنحن مستعدون للنظر بإمعان في الأمر
أخبار لبنان
2025-01-07 | 05:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
جعجع: إذا بدل فريق الممانعة رأيه بإعلانه رسميًا ترشيح العماد عون فنحن مستعدون للنظر بإمعان في الأمر
أصدر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بيانًا قال فيه: "إن لم تستح، فقل ما شئت. لقد اعتقدنا في وقت من الأوقات ان جماعة الممانعة بعد كل ما حدث، وبعد كل ما ألحقوه بلبنان بشرًا وحجرًا، اعتقدنا انهم أصبحوا، في المنطق، أقل تهورًا، وأقل كذبًا، ليتبين، ويا للأسف، انهم ما زالوا من ناحية السلوكيات في النقطة نفسها التي كانوا فيها قبل الأحداث الأخيرة وما نجم عنها من ويلات وكوارث."
وأشار إلى أن "القاصي والداني يعرف ومنذ أشهر طويلة لا بل منذ سنوات، أن جماعة الممانعة لا يقبلون بأي شكل من الأشكال بالعماد جوزف عون رئيسًا للجمهورية، وقد كان ذلك واضحًا وجليًا إن في التسريبات الصحافية، او من خلال ما كان يدور في الاجتماعات السياسية المغلقة مع القوى والكتل، أو عبر ما دار ويدور مع الموفدين الدوليين، كما كان جليًا منذ أشهر لا بل منذ سنوات ان القوات اللبنانية على علاقة طيبة بالعماد جوزف عون، وعندما طرح اسمه كمرشح رئاسي كانت القوات أول من اعتبره من بين المرشحين الجديين، ولم تضع أي فيتو على اسمه في أي لحظة من اللحظات بانتظار المزيد من المداولات."
ولفت كذلك إلى أنه "مع تعاقب الأيام والأحداث، وفي الأسابيع الأخيرة، أصبح واضحًا وجليًا ان جماعة الممانعة مع التيار الوطني الحر يرفضون العماد جوزف عون في رئاسة الجمهورية، وبالتالي اسقطوا ترشيحه تلقائيًا، لأنهم مع بعضهم البعض يستطيعون جمع ثلث معطل يقطع الطريق على ترشيحه."
وقال: "بدلًا من ان تصدق جماعة الممانعة ولو لمرة واحدة وتظهر موقفها الفعلي من ترشيح العماد جوزف عون بتصريحات ومواقف جدية تصدر عنهم بأنهم يرفضون انتخابه رئيسًا للجمهورية، عمدوا إلى ملء الشاشات بتصريحات تصور القوات وكأنها العقبة في طريق ترشيح عون."
وشدد على أن "فريق الممانعة هو فريق كاذب، وفي الأحوال كافة، إذا بدل فريق الممانعة في رأيه وبشكل علني وواضح، بإعلانه رسميًا ترشيح العماد جوزف عون، فنحن مستعدون للنظر بإمعان في هذا الأمر."
أخبار لبنان
الممانعة
بإعلانه
رسميًا
ترشيح
العماد
مستعدون
للنظر
بإمعان
الأمر
التالي
عقيص بعد اجتماع لنواب المعارضة والتغييريين: لدينا خطة واحدة كمعارضة سندخل فيها إلى جلسة 9 كانون الثاني
هوكستين شارك في فطور في دارة مخزومي: الولايات المتحدة دولة صديقة للبنان وستبقى من الداعمين له ولجيشه
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2025-01-06
معلومات "النهار": جعجع لن يتبنى ترشيح العماد عون إذا لم يحصل توافق جديّ حوله سيما مع بري ومن يؤيدونه
صحف اليوم
2025-01-06
معلومات "النهار": جعجع لن يتبنى ترشيح العماد عون إذا لم يحصل توافق جديّ حوله سيما مع بري ومن يؤيدونه
0
أخبار لبنان
2024-12-29
جعجع: لا مناص من تطبيق القرار 1701 وما يقوم به محور الممانعة هو الشعر والشعارات
أخبار لبنان
2024-12-29
جعجع: لا مناص من تطبيق القرار 1701 وما يقوم به محور الممانعة هو الشعر والشعارات
0
آخر الأخبار
2024-12-19
ناجي حايك لـ"جدل": هناك قنوات اتصال مفتوحة لتقريب وجهات النظر للوصول الى اسم للرئاسة وترشيح جعجع يلقى اعتراضا كبيرا من كتل وازنة لديها قدرة التعطيل
آخر الأخبار
2024-12-19
ناجي حايك لـ"جدل": هناك قنوات اتصال مفتوحة لتقريب وجهات النظر للوصول الى اسم للرئاسة وترشيح جعجع يلقى اعتراضا كبيرا من كتل وازنة لديها قدرة التعطيل
0
آخر الأخبار
2024-12-19
رازي الحاج لـ"جدل": هناك أسس لبناء بلد ويجب أن يحترمها الجميع وترشيح جعجع للرئاسة لن يكون لا للمناورة ولا لشد الحبال واليوم الذي تسمعون فيه هذا الترشيح سيكون اليوم الذي يصبح فيه جعجع رئيسا
آخر الأخبار
2024-12-19
رازي الحاج لـ"جدل": هناك أسس لبناء بلد ويجب أن يحترمها الجميع وترشيح جعجع للرئاسة لن يكون لا للمناورة ولا لشد الحبال واليوم الذي تسمعون فيه هذا الترشيح سيكون اليوم الذي يصبح فيه جعجع رئيسا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:42
إشكالية تسعيرة المولدات تتفاقم في الشمال... وأمن الدولة تتحرك
أمن وقضاء
08:42
إشكالية تسعيرة المولدات تتفاقم في الشمال... وأمن الدولة تتحرك
0
أمن وقضاء
08:34
السفارة الأميركية: آلية مراقبة عمليات اللواء الخامس في الجيش اللبناني
أمن وقضاء
08:34
السفارة الأميركية: آلية مراقبة عمليات اللواء الخامس في الجيش اللبناني
0
أخبار لبنان
08:06
كرم: لا مانع لدينا من وصول قائد الجيش لرئاسة الجمهورية ولكن...
أخبار لبنان
08:06
كرم: لا مانع لدينا من وصول قائد الجيش لرئاسة الجمهورية ولكن...
0
أخبار لبنان
07:59
بارود التقى الراعي: حان الوقت لان يكون هناك رئيس للبنان
أخبار لبنان
07:59
بارود التقى الراعي: حان الوقت لان يكون هناك رئيس للبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:38
نقل 11 معتقلا يمنيا من غوانتانامو إلى سلطنة عُمان
أخبار دولية
00:38
نقل 11 معتقلا يمنيا من غوانتانامو إلى سلطنة عُمان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الجيش اللبناني يبدأ انتشاره في الناقورة بعد انسحاب الاحتلال منها
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الجيش اللبناني يبدأ انتشاره في الناقورة بعد انسحاب الاحتلال منها
0
أخبار دولية
03:22
سانا: سوريا ستستقبل سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر
أخبار دولية
03:22
سانا: سوريا ستستقبل سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر
0
آخر الأخبار
16:16
هيئة البث الإسرائيلية: عدد أفراد الجيش الإسرائيلي الذين قتلوا منذ بداية الحرب وصل إلى 826 ضابطا وجنديا
آخر الأخبار
16:16
هيئة البث الإسرائيلية: عدد أفراد الجيش الإسرائيلي الذين قتلوا منذ بداية الحرب وصل إلى 826 ضابطا وجنديا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:06
كرم: لا مانع لدينا من وصول قائد الجيش لرئاسة الجمهورية ولكن...
أخبار لبنان
08:06
كرم: لا مانع لدينا من وصول قائد الجيش لرئاسة الجمهورية ولكن...
0
أخبار لبنان
07:59
بارود التقى الراعي: حان الوقت لان يكون هناك رئيس للبنان
أخبار لبنان
07:59
بارود التقى الراعي: حان الوقت لان يكون هناك رئيس للبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
07:53
مباحثات أجراها هوكشتاين وأخرى أجرتها تكتلات نيابية... وهذه آخر التطورات الرئاسية
تقارير نشرة الاخبار
07:53
مباحثات أجراها هوكشتاين وأخرى أجرتها تكتلات نيابية... وهذه آخر التطورات الرئاسية
0
أخبار لبنان
07:50
كاميرا الـLBCI توثق في جولة الطريق بين البياضة والناقورة
أخبار لبنان
07:50
كاميرا الـLBCI توثق في جولة الطريق بين البياضة والناقورة
0
أخبار لبنان
07:47
وقفة تضامنية أمام قصر العدل في بيروت تضامنا مع القرضاوي
أخبار لبنان
07:47
وقفة تضامنية أمام قصر العدل في بيروت تضامنا مع القرضاوي
0
أخبار دولية
06:24
الأردن وسوريا يعتزمان التعاون لمنع عودة ظهور داعش وتشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين حدودهما
أخبار دولية
06:24
الأردن وسوريا يعتزمان التعاون لمنع عودة ظهور داعش وتشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين حدودهما
0
أخبار لبنان
05:09
ميقاتي: أوصلنا رسالة واضحة بوجوب وقف الخروقات والانسحاب الكامل من الاراضي المحتلة
أخبار لبنان
05:09
ميقاتي: أوصلنا رسالة واضحة بوجوب وقف الخروقات والانسحاب الكامل من الاراضي المحتلة
0
أخبار لبنان
04:46
المجلس الإقتصادي الإجتماعي يطلق "نداء 7 كانون الثاني"...
أخبار لبنان
04:46
المجلس الإقتصادي الإجتماعي يطلق "نداء 7 كانون الثاني"...
0
أخبار لبنان
04:31
جرادي: لا مشكلة لنا مع وصول قائد الجيش... وهذا ما سنفعله في جلسة الانتخاب
أخبار لبنان
04:31
جرادي: لا مشكلة لنا مع وصول قائد الجيش... وهذا ما سنفعله في جلسة الانتخاب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:02
بالصور- لقاء بين هوكشتاين وعدد من النواب في دارة مخزومي
خبر عاجل
02:02
بالصور- لقاء بين هوكشتاين وعدد من النواب في دارة مخزومي
2
خبر عاجل
13:54
جنبلاط لـ عشرين 30: لا حقّ لوفيق صفا بكلامه الأخير واذا تعثّر انتخاب عون فلا بديل لدينا وأنا متخّوف من ولاية ترامب
خبر عاجل
13:54
جنبلاط لـ عشرين 30: لا حقّ لوفيق صفا بكلامه الأخير واذا تعثّر انتخاب عون فلا بديل لدينا وأنا متخّوف من ولاية ترامب
3
خبر عاجل
07:10
الـLBCI توثق حجم الدمار في الناقورة
خبر عاجل
07:10
الـLBCI توثق حجم الدمار في الناقورة
4
صحف اليوم
23:54
مصادر متابعة لـ"الأنباء" الالكترونية: حظوظ قائد الجيش في الوصول الى بعبدا أصبحت أفضل من الماضي
صحف اليوم
23:54
مصادر متابعة لـ"الأنباء" الالكترونية: حظوظ قائد الجيش في الوصول الى بعبدا أصبحت أفضل من الماضي
5
خبر عاجل
14:19
جنبلاط لـ عشرين 30: طلبت من حزب الله من قبل برسائل عدم التورط بالحرب ولا اتصال حاليًا مع وفيق صفا لكن أتتني أخبار أنّه يرغب باللقاء بي وأنا لا أمانع هذا الأمر ولا اتصالات مع الشيخ نعيم قاسم
خبر عاجل
14:19
جنبلاط لـ عشرين 30: طلبت من حزب الله من قبل برسائل عدم التورط بالحرب ولا اتصال حاليًا مع وفيق صفا لكن أتتني أخبار أنّه يرغب باللقاء بي وأنا لا أمانع هذا الأمر ولا اتصالات مع الشيخ نعيم قاسم
6
خبر عاجل
13:46
جنبلاط لـ عشرين 30: لا مرشح مكتمل الصفات وتأجيل الانتخابات الى ما بعد تسلّم الرئيس ترامب قد يكون خطأ كبيرا ولا بد من المواجهة ضد الاحتلال الاسرائيلي بطرق أخرى مختلفة ومنها الثقافية
خبر عاجل
13:46
جنبلاط لـ عشرين 30: لا مرشح مكتمل الصفات وتأجيل الانتخابات الى ما بعد تسلّم الرئيس ترامب قد يكون خطأ كبيرا ولا بد من المواجهة ضد الاحتلال الاسرائيلي بطرق أخرى مختلفة ومنها الثقافية
7
خبر عاجل
12:30
ترقبوا الإطلالة الأولى للرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط بعد سقوط النظام السوري عبر برنامج عشرين 30 مباشرة بعد النشرة المسائية
خبر عاجل
12:30
ترقبوا الإطلالة الأولى للرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط بعد سقوط النظام السوري عبر برنامج عشرين 30 مباشرة بعد النشرة المسائية
8
أمن وقضاء
11:11
وحدات الجيش تمركزت حول بلدة الناقورة وبدأت الانتشار فيها... ودعوة إلى عدم الاقتراب من المنطقة
أمن وقضاء
11:11
وحدات الجيش تمركزت حول بلدة الناقورة وبدأت الانتشار فيها... ودعوة إلى عدم الاقتراب من المنطقة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More