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دريان: تحصين الوحدة اللبنانية بانتخاب رئيس للجمهورية لتجنيب لبنان الفتن

أخبار لبنان
2025-01-07 | 06:41
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دريان: تحصين الوحدة اللبنانية بانتخاب رئيس للجمهورية لتجنيب لبنان الفتن
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دريان: تحصين الوحدة اللبنانية بانتخاب رئيس للجمهورية لتجنيب لبنان الفتن

دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان النواب الى القيام بواجبهم الدستوري بانتخاب رئيس للجمهورية في التاسع من الشهر الحالي، وحثهم على التوافق فيما بينهم لانتخاب رئيس ينقذ لبنان من التخبط الذي يعيشه كي لا يغرق الوطن في مزيد من الفوضى. 

ونبه دريان من أي عرقلة تحول دون التوصل إلى انتخاب الرئيس مما يتسبب في استمرار الشغور الرئاسي الذي يعطي العدو الصهيوني فرصة لاستغلال الخلافات السياسية لضرب وحدة اللبنانيين وتضامنهم ويعرض البلاد إلى الانهيار.

وأكد أن تحصين الوحدة اللبنانية هو بانتخاب رئيس للجمهورية لتجنيب لبنان الفتن التي يستفيد منها المتربصون بلبنان شرا.

ووصف الجهود والمساعي التي تقوم بها الدول العربية والصديقة بالبناءة التي تعطي الأمل بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة وتفعيل عمل مؤسسات الدولة وإعادة بناء لبنان من جديد.

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