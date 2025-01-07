كرم: لا مانع لدينا من وصول قائد الجيش لرئاسة الجمهورية ولكن...

أعلن عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم "ألا مانع لدى القوات اللبنانية لدينا على وصول قائد الجيش لرئاسة الجمهورية لكن ذلك يستدعي أن يحصل على أكثر من 86 صوتًا وحتى الآن هذا غير متوفر".