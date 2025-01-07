حنكش: موقف الكتائب واضح وهو الاتفاق على مرشح يستطيع أن يكون على مستوى هذه المرحلة

اعتبر النائب الياس حنكش أن "لبنان أمام فرصة تاريخية وعلينا كلبنانيين أن نستغل هذه الفرصة لمصلحة لبنان ولا نقوم بتضييع فرصة اخرى، لافتا إلى أن اللبنانيين امتهنوا طوال السنوات السابقة تضييع فرص على أنفسهم".



وقال حنكش بعد اجتماع نواب المعارضة في بيروت: "هناك اهتماما دوليا في لبنان، إذا عرفنا أن نختار المسار الصحيح، مشيرا إلى أنه في حال رفض هذا المسار فعلى هذه الدول مثل الولايات المتحدة أو السعودية أن تتعاطى مع لبنان بالطريقة التي تراها مناسبة".



وأضاف: "إذا سار لبنان على المسار الصحيح فسيكون هناك اهتمام أكبر وأكثر من السنين الماضية بالتالي هذه هي الفرصة بحد ذاتها".



وعن موقف الكتائب، أكد أن الموقف الواضح وهو الاتفاق على مرشح يستطيع أن يكون على مستوى هذه المرحلة وطبعا أحد المرشحين الأقوياء في هذا السباق هو قائد الجيش العماد جوزيف عون، لافتا إلى أن هناك أسماء أخرى من الوزير السابق جهاد أزعور وغيره وذلك بحسب التقاطعات مع بقية المكونات.