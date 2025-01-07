الحشيمي للـLBCI: لن أعطل النصاب وسأشارك في الجلسة حتى انتخاب رئيس

رأى النائب بلال الحشيمي أنه "على الرئيس أن يأخذ توافقًا داخليًا وخارجيًا، والمعيار أن نتوافق مع القوى الموجودة لمصلحة البلاد."وأشار إلى أنه "في حال لم يتم التوافق على قائد الجيش، فسندخل بأسماء مقبولة دوليًا وغدًا هناك اجتماع لتثيبت مرشحنا."وقال: "صوتنا لجهاد أزعور على مدى 12 جلسة، وما زالت التشاورات قائمة لكنني ضد مخالفة الدستور."ولفت إلى أن "التجارب السابقة أدت إلى المزيد من التعطيل، ولا نريد هذا ونحتاج إلى تلاقي الجميع حول رئيس موحد."وأكد أنه "لن يعطل النصاب وسيشارك في الجلسة حتى انتخاب رئيس حتى لو المعارضة عطلت."