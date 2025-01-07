الصادق للـLBCI:البيسري قال لي أنّه لن يقبل أن يكون مرشح مواجهة

أكّد النائب وضاح الصادق أنّ البيسري قال له أنّه لن يقبل أن يكون مرشح مواجهة واذا ما ووفق عليه لن يدخل المعركة الانتخابية.



وقال للـLBCI: "غدًا عند التاسعة مساء سنعلن المرشح الذي سنخوض به الانتخابات."



وأضاف: "جهاد ازعور ونعمة افرام وزياد حايك وابراهيم كنعان وقائد الجيش وزياد بارود وسمير سكاف هي الشخصيات "الموجودة على الأرض" وهناك شخصية أم اثنين حظوظها أعلى من الباقين والبيسري خرج من المعادلة وقد يطلب عدم زج اسمه."



وشدد على أنّ أسس اختار اسم للرئاسة هي: الشخصية التي تؤمن موضوع سحب السلاح وتملك النية الاصلاحية وليست معطلة لعمل الحكومة.



وأوضح أنّ الأسماء الموجودة تراتبيتها تأتي حسب إمكانتها في تطبيقها ما يجب تطبيقة لمصلحة لبنان في المرحلة المقبلة.



ولفت إلى ألّا كلام لديهم عن تعطيل النصاب وليسوا بوارد تطيير النصاب، و"إذا دخلنا في دورة ثانية فكل الاسماء "خير وبركة"".



وقال: "نعطي المجال للمحاولات الاخيرة للوصول الى توافق وغدًا هناك اجتماع سيثمر عن اسم مرشحنا وقد يكون عون وقد يكون هناك اسماء اخرى وازعور اسم مثاليّ لنا للرئاسة."



وأشار إلى أنّ اسم قائد الجيش يبرز بين الأسماء كلّها.



وأعلن أنّهم يسعون إلى تأمين الـ86 صوتًا من التوافق على قائد الجيش رئيسًا للجمهورية، "فنتريّث بإعلان القرار".



وأكّد الصادق أنّ المعارضة الكاملة قادرة على ايصال بالشراكة مع الثنائيّ رئيسًا للجمهورية لأخذ لبنان إلى مكان آمن والمعارضة في اجتماعات مفتوحة وندرس السيناريوهات كلها.



وقال: "كمعارصة موقفنا موحّد وأنشأنا جبهة المعارضة لإيماننا بمواجهة السيطرة على البلد بنوع من التكاتف لمجموعة لم تنخرط بفساد لبنان."



وأضاف: "أكدنا في 12 جلسة جديتنا في انتخاب رئيس بينما الطرف الآخر كان يعطّل ونتمنى من الطرف الآخر ان يمتلك الجدية لبناء دولة المؤسسات."