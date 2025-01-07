جلسة لمجلس الوزارء... وانسحاب وزير المهجرين

إنسحب وزير المهجرين عصام شرف الدين من الجلسة على خلفية مشادة كلامية مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في موضوع المودعين.



وقد علق النقاش في البند الأول من الجدول الملحق المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها كما علق البحث في البند الثالث من جدول الأعمال الأساسي المتعلق بتعديل قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي وكلف الرئيس ميقاتي نائب رئيس الحكومة سعادة الشامة التواصل مع كافة الفرقاء والأطراف لوضع ملاحظاتهم على المشروعين والعودة بمشروعين جديدن متكاملين لمناقشتهما.





