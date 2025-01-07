مسعد للـLBCI: أدعو إلى لبننة الإستحقاق الرئاسي... وندرس الخيارات كلها

رأى النائب شربل مسعد أن "اسرائيل تملك اولويات اخرى غير لبنان منها غزة واليمن."



وطلب من لودريان أن "يحث الفرقاء على قيام الانتخابات في لبنان كما تقام في فرنسا بحيث يقدم كل مرشح رؤيته أمام الرأي العام."



وأشار إلى أن "لودريان دعانا إلى لقاء غدًا."



ودعا مسعد الى "طاولة حوار للنواب المستقلين والتغييريين،" وقال: "اتواصل مع بعض الفرقاء وكان هناك قبول للفكرة.



وأضاف: "وضعنا خطة تقوم على اعادة جمع النواب جميعهم بعد انتخاب الرئيس، وهذه فرصة لإعادة لم شمل التغييريين في جبهة وطنية يكون لديها رؤية موحدة للبنان وهذا ما أدعوهم للقيام به."



ولفت إلى أن "تطيير النصاب في الدورة الثانية كان ضمن الاحتمالات المطروحة، وهذا ما سمعناه من بعض النواب،" داعيًا "النائب وضاح الصداق وزملائنا لتشكيل جبهة وطنية تحمل راية واضحة لبناء دولة."



وشدد على أنه "معيب أن نصل كنواب إلى ما وصلنا إليه اليوم من عجز في انتخاب رئيس وأدعو إلى لبننة الاستحقاق."



وقال: "ماذا لو أن المعارضة تعمل مجددًا على إسم جهاد أزعور، وهذا الجو موجود."



وأضاف أنه "على كل مرشح أن يعلن رؤيته الإصلاحية للبلاد أمام الرأي العام."



وأشار مسعد إلى أن "قائد الجيش شخص مؤسساتي، وقد يؤمن إجماعًا وطنيًا، فلنتفادى المجهول."



كما أعلن أننا "ندرس الخيارات كلها، وعلى الأحزاب اللبنانية أن تتقبل فكرة عدم الإنتماء إلى فريقين متضادين."



وشدد على أن "الدستور واضح: نحن هئية إنتخابية وليس تشريعية لكن لبنان اليوم في مأزق ولم نستطع إنتاج رئيس."