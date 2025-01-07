وزير الشباب والرياضة: المدخل إلى الاستقرار هو إنتخاب رئيس الجمهورية

أكّد وزير الشباب والرياضة، في حكومة تصريف الأعمال، جورج كلاس، قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء أنّ لبنان بأشد الحاجة لإعادة انتظام الحياة السياسية و ترسيخ التوازن الوطنيّ.



ورأى أنّ المدخل إلى الاستقرار هو إنتخاب رئيس الجمهورية.



وقال: "السادة النواب أمام مسؤوليتهم الوطنية ورجاء أن يلبوا نداء الشعب والشباب بإنتخاب رئيس للجمهورية وينقذوا الوطن من حالات الإضطراب السياسيّ والقلق الجغرافيّ والتضعضع الديموغرافيّ الذي ينذر بأخطار كثيرة."