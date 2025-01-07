مشادة كلامية بين شرف الدين وميقاتي

انسحب وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، من جلسة مجلس الوزراء، بعد مشادة كلامية بينه وبين الرئيس ميقاتي حول ملف المودعين.