الحلبي أصدر تعميم المناهج المعتمدة للعام الدراسيّ الحالي

اصدر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي التعميم رقم 1/م/2025 المتعلق بتحديد المنهاج المكيّف للعام الدّراسيّ 2024/2025 وتوزيع الكفايات والأهداف والمواضيع للموادّ التّعليميّة كافة في مختلف الصّفوف.وطلب من المسؤولين عن المدارس والثّانويات الرّسميّة التزام المنهج الّذي وضعه المركز التّربويّ للبحوث والإنماء للعام الدّراسيّ 2024/2025، والاطلاع على محتواه عبر الموقع الإلكترونيّوأوضح أنّ ذلك، "في ضوء الظّروف الاستثنائيّة الّتي تمرّ بها البلاد والّتي استوجبت إجراءات استثنائيّة تتعلّق بالمناهج وحيث أنّ الضّرورة تقتضي العودة إلى مناهج الموادّ التّعليميّة الموّزعة على 18 أسبوعًا، آخذين بعين الاعتبار الفاقد التّعليميّ في مستوى المعارف وامتلاك الكفايات الّتي يحتاجها التّلامذة لمتابعة دراستهم الجامعيّة، ولمّا كان المركز التّربوي للبحوث والإنماء بالتّعاون مع المديريّة العامّة للتّربية وبالتّشاور مع الجهات التّربويّة المعنية كافّة، في القطاعين العامّ والخاصّ، قد أعدّوا المنهج المقترح اعتماده للعام الدّراسيّ 2024/2025، الّذي يتضمّن توزيع الكفايات والأهداف والمواضيع للموادّ التّعليميّة كافة على 18 أسبوعًا في مختلف الصّفوف."