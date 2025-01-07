باسيل للـ LBCI: قادرون على التقاطع على اكثر من اسم مع الثنائي ومع المعارضة

شدد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على ضرورة التوافق الداخلي على اسم رئيس الجمهورية المقبل ليزيد الدعم الخارجي، قائلاً: "التوافق بين الجميع هو السبب الاساسي لعدم موافقتنا على ترشيح سليمان فرنجية ولذلك انا ايضاً لم اترشح، ومرشحنا هو التوافق الذي يقتضي عدم وجود غالب ومغلوب".



واعتبر في مقابلة عبر الـ LBCI أنه "من الطبيعي ان يكون اسم جهاد ازعور مطروحاً بعد تقاطع سابق عليه"، متمنياً أن يوافق الثنائي عليه خصوصاً وانه لم يأت نتيجة الحرب كما قال. واضاف: "لا يجب ان يكون هناك ترجمة سياسية للحرب وفرض مرشح على الآخر، وفي حال لم يوافق اتفهم ذلك واسعى الى اسم توافقي آخر خصوصاً وأن ازعور ايضاً لا يقبل بأن يكون رئيس مواجهة ".



واشار باسيل الى أن انتخاب قائد الجيش جوزيف عون هو مخالف للدستور الذي لا يتعدل ضمناً بأصوات الـ 86 اما اللواء بيسري يتطلب تعديل القانون ولكن ادائه جيّد.



وقال باسيل: "قادرون على التقاطع على اكثر من اسم مع الثنائي الشيعي لكن التوافق يستدعي أكثر من ذلك وقادرون ايضا على التقاطع مع اكثر من اسم مع المعارضة وهذا حاصل لكن يجب ان نفكر كيف نقدم اسماء للثنائي كي يوافق عليها".



وتخوّف باسيل من أي عمل لمنع جلسة الخميس إما امني إما سياسي تخريبي لذلك ادعو الى تأمين النصاب والتوافق قبل الجلسة الانتخابية.