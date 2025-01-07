أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
13
o
البقاع
6
o
الجنوب
13
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
7
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
13
o
البقاع
6
o
الجنوب
13
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
7
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بولا يعقوبيان للـ LBCI: لا يريدون جوزيف عون لأنه يمكن ان يكون مشروع زعامة
أخبار لبنان
2025-01-07 | 15:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بولا يعقوبيان للـ LBCI: لا يريدون جوزيف عون لأنه يمكن ان يكون مشروع زعامة
رأت النائب بولا يعقوبيان انهم لا يريدون جوزيف عون لأنه يمكن ان يكون مشروع زعامة، قائلة: "هناك بعض الضغوط الخارجية غير المسبوقة من دون كفوف مفادها "انتم احرار ولكن هناك تداعيات لانتخاب اي اسم خارج الاسماء المطروحة" لكن الموفد السعودي لم يطرح معنا اي اسماء وكان ديبلوماسياً جداً".
واشارت في مقابلة عبر الـLBCI الى أن لا شك بأنّ الدفع الدولي باتجاه قائد الجيش لكن الواقع ليس "هو أو لا أحد" وهناك اسماء اخرى كسمير عساف الذي يحظى بدعم فرنسي وازعور الذي يحظى بدعم عربي كبير، وكشفت ايضا عن اسم العميد طوني قهوجي.
أما عن اسم الوزير السابق زياد بارود، أكدت يعقوبيان أنه شخصية رائعة وذكية ومؤتمنة وكان هناك محاولات فرنسية للدفع باسمه لكن هناك حملات كثيرة عليه للعمل على حرق اسمه على أكثر من صعيد.
ولفتت الى أن الرئيس قد يُنتخب في يوم غير الخميس والرئاسة جزء من الاتفاق الكلي الكبير الذي يتعلق بوقف اطلاق النار والالتزامات اللبنانية يجب ان تكون كما هي
أما عن اسم رئيس الحكومة المقبل، اجابت: "يا ليت القوات اللبنانية انضمت بالسابق على تسميتنا لنواف سلام لكان اليوم رئيسا للحكومة اما سعد الحريري يبدو لديه مشكلة جدية بمقاربة السعودية".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
يعقوبيان
LBCI:
يريدون
جوزيف
مشروع
زعامة
التالي
الحوت رئيسًا لمجلس إدارة الميدل إيست لولاية جديدة
لا عواصف قوية في المدى القريب... هذه تفاصيل الطقس
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
14:08
بولا يعقوبيان للـ LBCI: لا يريدون جوزيف عون لأنه يمكن ان يكون مشروع زعامة وهناك بعض الضغوط الخارجية غير المسبوقة مفادها "انتم احرار ولكن هناك تداعيات لانتخاب اي اسم خارج الاسماء المطروحة" لكن الموفد السعودي لم يطرح معنا اي اسماء وكان ديبلوماسياً جداً
خبر عاجل
14:08
بولا يعقوبيان للـ LBCI: لا يريدون جوزيف عون لأنه يمكن ان يكون مشروع زعامة وهناك بعض الضغوط الخارجية غير المسبوقة مفادها "انتم احرار ولكن هناك تداعيات لانتخاب اي اسم خارج الاسماء المطروحة" لكن الموفد السعودي لم يطرح معنا اي اسماء وكان ديبلوماسياً جداً
0
آخر الأخبار
14:06
النائبة بولا يعقوبيان للـLBCI: منذ دخولي المجلس النيابيّ لم تمر مخالفة للدستور لم أطعن بها لكن عون يملك قاعدة شعبية شعب يرى فيه آمالًا ولا يريدون عون لأنّه مشروع زعامة مسيحية
آخر الأخبار
14:06
النائبة بولا يعقوبيان للـLBCI: منذ دخولي المجلس النيابيّ لم تمر مخالفة للدستور لم أطعن بها لكن عون يملك قاعدة شعبية شعب يرى فيه آمالًا ولا يريدون عون لأنّه مشروع زعامة مسيحية
0
خبر عاجل
15:03
بولا يعقوبيان للـ LBCI: قد يُنتخب الرئيس في يوم غير الخميس والرئاسة جزء من الاتفاق الكلي الكبير الذي يتعلق بوقف اطلاق النار والالتزامات اللبنانية يجب ان تكون كما هي
خبر عاجل
15:03
بولا يعقوبيان للـ LBCI: قد يُنتخب الرئيس في يوم غير الخميس والرئاسة جزء من الاتفاق الكلي الكبير الذي يتعلق بوقف اطلاق النار والالتزامات اللبنانية يجب ان تكون كما هي
0
آخر الأخبار
14:46
بولا يعقوبيان للـ LBCI: يا ليت القوات اللبنانية انضمت بالسابق على تسميتنا لنواف سلام لكان اليوم رئيسا للحكومة اما سعد الحريري يبدو لديه مشكلة جدية بمقاربة السعودية
آخر الأخبار
14:46
بولا يعقوبيان للـ LBCI: يا ليت القوات اللبنانية انضمت بالسابق على تسميتنا لنواف سلام لكان اليوم رئيسا للحكومة اما سعد الحريري يبدو لديه مشكلة جدية بمقاربة السعودية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:56
ايهاب مطر للـ LBCI: لا يجب كسر هيبة الجيش بعدم ضمانة انتخاب عون بـ 86 صوتاً
أخبار لبنان
15:56
ايهاب مطر للـ LBCI: لا يجب كسر هيبة الجيش بعدم ضمانة انتخاب عون بـ 86 صوتاً
0
أخبار لبنان
14:48
مشروع المرسوم الذي يرمي الى تسليم القرضاوي الى الامارات...
أخبار لبنان
14:48
مشروع المرسوم الذي يرمي الى تسليم القرضاوي الى الامارات...
0
أخبار لبنان
14:35
باسيل للـ LBCI: قادرون على التقاطع على اكثر من اسم مع الثنائي ومع المعارضة
أخبار لبنان
14:35
باسيل للـ LBCI: قادرون على التقاطع على اكثر من اسم مع الثنائي ومع المعارضة
0
أخبار لبنان
14:33
النائبة بولا يعقوبيان للـLBCI: هناك هذه الاسماء الأربعة المطروحة لا خامس لها حتى اليوم
أخبار لبنان
14:33
النائبة بولا يعقوبيان للـLBCI: هناك هذه الاسماء الأربعة المطروحة لا خامس لها حتى اليوم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
13:52
باسيل للـLBCI: قادرون على التقاطع على اكثر من اسم مع الثنائي الشيعي لكن التوافق يستدعي أكثر من ذلك وقادرون ايضا على التقاطع مع اكثر من اسم مع المعارضة وهذا حاصل لكن يجب ان نفكر كيف نقدم اسماء للثنائي كي يوافق عليها
خبر عاجل
13:52
باسيل للـLBCI: قادرون على التقاطع على اكثر من اسم مع الثنائي الشيعي لكن التوافق يستدعي أكثر من ذلك وقادرون ايضا على التقاطع مع اكثر من اسم مع المعارضة وهذا حاصل لكن يجب ان نفكر كيف نقدم اسماء للثنائي كي يوافق عليها
0
خبر عاجل
15:11
ايهاب مطر للـ LBCI: لم نسمع فيتو بالمباشر من الثنائي الشيعي على قائد الجيش وهناك اليوم مشكلة تعديل الدستور ولا يزال هناك نوع من التخبط حتى اليوم
خبر عاجل
15:11
ايهاب مطر للـ LBCI: لم نسمع فيتو بالمباشر من الثنائي الشيعي على قائد الجيش وهناك اليوم مشكلة تعديل الدستور ولا يزال هناك نوع من التخبط حتى اليوم
0
أخبار دولية
10:31
رئيسة وزراء الدنمارك: "غرينلاند ملك لأهلها"
أخبار دولية
10:31
رئيسة وزراء الدنمارك: "غرينلاند ملك لأهلها"
0
حال الطقس
03:32
لا عواصف قوية في المدى القريب... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
03:32
لا عواصف قوية في المدى القريب... هذه تفاصيل الطقس
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:35
باسيل للـ LBCI: قادرون على التقاطع على اكثر من اسم مع الثنائي ومع المعارضة
أخبار لبنان
14:35
باسيل للـ LBCI: قادرون على التقاطع على اكثر من اسم مع الثنائي ومع المعارضة
0
أخبار لبنان
14:33
النائبة بولا يعقوبيان للـLBCI: هناك هذه الاسماء الأربعة المطروحة لا خامس لها حتى اليوم
أخبار لبنان
14:33
النائبة بولا يعقوبيان للـLBCI: هناك هذه الاسماء الأربعة المطروحة لا خامس لها حتى اليوم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
كواليس جولة الموفد السعودي…بالتفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
14:06
كواليس جولة الموفد السعودي…بالتفاصيل
0
أخبار لبنان
13:59
باسيل للـLBCI: أتخوّف من أيّ حدث أمنيّ أم غير أمنيّ قد يحصل قبل الخميس لعرقلة الجلسة
أخبار لبنان
13:59
باسيل للـLBCI: أتخوّف من أيّ حدث أمنيّ أم غير أمنيّ قد يحصل قبل الخميس لعرقلة الجلسة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
هكذا تطمح خطة الحكومة رد الودائع
تقارير نشرة الاخبار
13:55
هكذا تطمح خطة الحكومة رد الودائع
0
أخبار لبنان
13:48
باسيل للـLBCI: قد نكون الطرف الوحيد الذي رفض منذ البداية ترشيح عون وذلك لأسباب عديدة
أخبار لبنان
13:48
باسيل للـLBCI: قد نكون الطرف الوحيد الذي رفض منذ البداية ترشيح عون وذلك لأسباب عديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
عين إسرائيل على الانطلاقة الرسمية لولاية ترامب وتأهب عند الجبهة مع لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:38
عين إسرائيل على الانطلاقة الرسمية لولاية ترامب وتأهب عند الجبهة مع لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الـLBCI على الشريط الحدوديّ المدمّر للمرة الاولى... دمار هائل ومعالمُ غيرتها الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الـLBCI على الشريط الحدوديّ المدمّر للمرة الاولى... دمار هائل ومعالمُ غيرتها الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
48 ساعة حاسمة ضبابية رئاسية واتصالات مكثفة
تقارير نشرة الاخبار
13:34
48 ساعة حاسمة ضبابية رئاسية واتصالات مكثفة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
10:52
معلومات الـLBCI: التيار الوطنيّ الحر لن يصوت مع الثنائيّ الشيعيّ على مرشح يرفضه المجتمع الدولي ولن يصوت مع المعارضة على مرشح ضد الثنائيّ الشيعيّ
خبر عاجل
10:52
معلومات الـLBCI: التيار الوطنيّ الحر لن يصوت مع الثنائيّ الشيعيّ على مرشح يرفضه المجتمع الدولي ولن يصوت مع المعارضة على مرشح ضد الثنائيّ الشيعيّ
2
خبر عاجل
02:02
بالصور- لقاء بين هوكشتاين وعدد من النواب في دارة مخزومي
خبر عاجل
02:02
بالصور- لقاء بين هوكشتاين وعدد من النواب في دارة مخزومي
3
صحف اليوم
23:54
مصادر متابعة لـ"الأنباء" الالكترونية: حظوظ قائد الجيش في الوصول الى بعبدا أصبحت أفضل من الماضي
صحف اليوم
23:54
مصادر متابعة لـ"الأنباء" الالكترونية: حظوظ قائد الجيش في الوصول الى بعبدا أصبحت أفضل من الماضي
4
أخبار لبنان
14:33
النائبة بولا يعقوبيان للـLBCI: هناك هذه الاسماء الأربعة المطروحة لا خامس لها حتى اليوم
أخبار لبنان
14:33
النائبة بولا يعقوبيان للـLBCI: هناك هذه الاسماء الأربعة المطروحة لا خامس لها حتى اليوم
5
خبر عاجل
07:10
الـLBCI توثق حجم الدمار في الناقورة
خبر عاجل
07:10
الـLBCI توثق حجم الدمار في الناقورة
6
خبر عاجل
10:48
مجلس الوزراء إتخذ في جلسته قرارًا بترحيل الناشط المِصريّ المعتقل في لبنان عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات
خبر عاجل
10:48
مجلس الوزراء إتخذ في جلسته قرارًا بترحيل الناشط المِصريّ المعتقل في لبنان عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات
7
خبر عاجل
15:55
ايهاب مطر للـ LBCI: المعطيات حتى اللحظة انه في حال لم يُنتخب جوزيف عون في الجلسة الانتخابية يوم الخميس فنحن ذاهبون الى تأجيل
خبر عاجل
15:55
ايهاب مطر للـ LBCI: المعطيات حتى اللحظة انه في حال لم يُنتخب جوزيف عون في الجلسة الانتخابية يوم الخميس فنحن ذاهبون الى تأجيل
8
خبر عاجل
14:08
بولا يعقوبيان للـ LBCI: لا يريدون جوزيف عون لأنه يمكن ان يكون مشروع زعامة وهناك بعض الضغوط الخارجية غير المسبوقة مفادها "انتم احرار ولكن هناك تداعيات لانتخاب اي اسم خارج الاسماء المطروحة" لكن الموفد السعودي لم يطرح معنا اي اسماء وكان ديبلوماسياً جداً
خبر عاجل
14:08
بولا يعقوبيان للـ LBCI: لا يريدون جوزيف عون لأنه يمكن ان يكون مشروع زعامة وهناك بعض الضغوط الخارجية غير المسبوقة مفادها "انتم احرار ولكن هناك تداعيات لانتخاب اي اسم خارج الاسماء المطروحة" لكن الموفد السعودي لم يطرح معنا اي اسماء وكان ديبلوماسياً جداً
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More