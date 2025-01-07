بولا يعقوبيان للـ LBCI: لا يريدون جوزيف عون لأنه يمكن ان يكون مشروع زعامة

رأت النائب بولا يعقوبيان انهم لا يريدون جوزيف عون لأنه يمكن ان يكون مشروع زعامة، قائلة: "هناك بعض الضغوط الخارجية غير المسبوقة من دون كفوف مفادها "انتم احرار ولكن هناك تداعيات لانتخاب اي اسم خارج الاسماء المطروحة" لكن الموفد السعودي لم يطرح معنا اي اسماء وكان ديبلوماسياً جداً".



واشارت في مقابلة عبر الـLBCI الى أن لا شك بأنّ الدفع الدولي باتجاه قائد الجيش لكن الواقع ليس "هو أو لا أحد" وهناك اسماء اخرى كسمير عساف الذي يحظى بدعم فرنسي وازعور الذي يحظى بدعم عربي كبير، وكشفت ايضا عن اسم العميد طوني قهوجي.



أما عن اسم الوزير السابق زياد بارود، أكدت يعقوبيان أنه شخصية رائعة وذكية ومؤتمنة وكان هناك محاولات فرنسية للدفع باسمه لكن هناك حملات كثيرة عليه للعمل على حرق اسمه على أكثر من صعيد.



ولفتت الى أن الرئيس قد يُنتخب في يوم غير الخميس والرئاسة جزء من الاتفاق الكلي الكبير الذي يتعلق بوقف اطلاق النار والالتزامات اللبنانية يجب ان تكون كما هي



أما عن اسم رئيس الحكومة المقبل، اجابت: "يا ليت القوات اللبنانية انضمت بالسابق على تسميتنا لنواف سلام لكان اليوم رئيسا للحكومة اما سعد الحريري يبدو لديه مشكلة جدية بمقاربة السعودية".

