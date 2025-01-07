ايهاب مطر للـ LBCI: لا يجب كسر هيبة الجيش بعدم ضمانة انتخاب عون بـ 86 صوتاً

شدد النائب ايهاب مطر على ضرورة وضع كل الاعتبارات جانباً والتفكير بمصلحة لبنان. وقال: "موضوع السيادة خط أحمر وهناك اجتماعات مع معظم الفرقاء المهتمة بالشأن اللبناني وهي مرتبطة بأمور الحياة السياسية التي لها تقاطعات مع الخارج".وقال خلال مقابلة عبر الـ LBCI أن لولا حرص الخماسية لكان هناك اليوم انتخاب لرئيس للجمهورية غير مرضى عليه من قبل اللبنانيين.وكشف عن معطيات بأن تكون الخطة ب إما جهاد ازعور إما سمير عساف لكن ما من شيء حاسم حتى الآن وغداً ستتبلور الصورة أكثر لمسار يوم الخميس، كما قال. واضاف: "المعطيات حتى اللحظة انه في حال لم يُنتخب جوزيف عون في الجلسة الانتخابية يوم الخميس فنحن ذاهبون الى تأجيلواشار مطر الى أن "لم نسمع فيتو بالمباشر من الثنائي الشيعي على قائد الجيش وهناك اليوم مشكلة تعديل الدستور ولا يزال هناك نوع من التخبط حتى اليوم ، ولحزب الله مصلحة بتسهيل ايصال قائد الجيش لرئاسة الجمهورية ولكن هناك ذريعة تعديل الدستور رغم أن وجود النية لانتخابه تسهّل ايجاد مخرج ولا يجب كسر هيبة الجيش بعدم ضمانة انتخاب عون بـ 86 صوتاً". ولفت الى أن قسم كبير من الطائفة الشيعية تعتبر انه هناك ضرورة لاعادة النظر بالسياسة والانتصار .وتطرق الى أن لا كلام بعد بشأن اسم رئيس الحكومة المقبل و"حريصون على التماهي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المقبلين".