الريجي: ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في مناطق عديدة

أعلنت "الريجي" أنّ "جهاز مكافحة التهريب في ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، ضبط كميات كبيرة من السيجار المهرّب والمزوّر والسجائر الإلكترونية والمعسّل المزوّر والسجائر المهرّبة والتنباك نتيجه عمليات دهم في مناطق بعبدا وخلدة والناعمة والبابلية وعبرا".



وسطرت، وفق بيان، محاضر بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.