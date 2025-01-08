كرامي للـLBCI: المرشح الطبيعيّ لرئاسة الجمهورية هو العماد جوزيف عون

أكّد النائب فيصل كرامي أنّ الجيش هو العمود الفقري الذي بقي المؤسسة الوحيدة الضامنة في البلد.



وقال، للـLBCI، إنّ المرشح الطبيعيّ لرئاسة الجمهورية هو العماد جوزيف عون.



وأضاف: "لا أرى حتى الآن أنّ هناك شخصًا آخر غير عون يحظى بالدعم الداخليّ والخارجيّ ولكن هذا متروك الى اجتماع التكتل للذهاب نحو التصويت الى اتجاه يخدم لبنان."



واعلن اجتماع التكل مساءً والإعلان اليوم أو غدًا صباحًا، موقفهم قبل التوجه الى الجلسة.



ولفت إلى أنّه من الواضح أنّهم سيسيرون في هذا الاتجاه.



واشار إلى أنّه "لا بد من النظر اليوم بعين المحب لهذا البلد إذ لبنان بحاجة جدية إلى الرعاية الدولية خصوصًا أنّها تضع أولويات منها أنّ المملكة تريد تطبيق الطائف وأن يكون لبنان عمقه عربيًا فمن افضل من الجيش اللبنانيّ الذي بقي المؤسسة الوحيدة في هذا الاتجاه".



وقال: "التوجّه لدينا واضح ففي لبنان هناك "مرشحون طبيعيون"كفرنجية وعون الذي يتمتّع بحسن السلوك."