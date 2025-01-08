الاسمر للـLBCI: حريصون على الوصول إلى موقف موحّد والساعات المقبلة مفصلية

أكّد النائب سعيد الاسمر أنّ الاجتماعات مفتوحة للوصول إلى اسم موحّد لرئاسة الجمهورية.



وقال، للـLBCI: "حريصون على الوصول إلى موقف موحّد والساعات المقبلة مفصلية ومنفتحون على الخيارات كلها."



وأضاف: "كنّا أوّل من دعم قائد الجيش لقيادة الوطن وكنّا رأس حربة في التمديد له لكن يهمنا ألّا نذهب إلى انتخابات من دون إيصال احد ولن نقبل برئيس "تهريب"."



وأوضح أنّ "التدخل الخارجيّ يختلف بين الدول، فهناك من وضع لبنان "على كف عفريت" ومن يريد مساعدة لبنان وما تقوم به السعودية هو ليس فرض رئيس بل الوقوف الى جانب الرئيس الذي سيخرج لبنان من ازماته".