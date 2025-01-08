مخزومي: سننتخب قائد الجيش.. وعلى بري التعاون لحماية البلد

أعلن النائب فؤاد مخزومي أنه سينتخب قائد الجيش في الدورات كلها في جلسة الغد، متمنيا على رئيس مجلس النواب نبيه بري التعاون لحماية هذا البلد.



وقال مخزومي من دار الفتوى: "اللجنة الخماسية تكلمت على معايير معينة ومعاييرنا في الداخل تتماشى مع معايير الخارج وعلينا ان نقرر في الجاخل الشخص الذي يتوافق مع ذلك فنريد فريقًا متكاملًا في السلطة".



واضاف: "المجتمع الدولي يقول لنا ان علاقته بلبنان ثابتة وانه مستعد لمساعدته الى اقصى حد شرط ان يساعد اللبنانيون انفسهم".