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حنكش: نعمل على تجميع أكبر عدد ممكن من الكتل لدعم عون... والرهان على هذا الامر
أخبار لبنان
2025-01-08 | 04:20
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حنكش: نعمل على تجميع أكبر عدد ممكن من الكتل لدعم عون... والرهان على هذا الامر
أعلن النائب الياس حنكش أن الدعم الدولي للجيش سببه الثقة بشخصية قائد الجيش العماد جوزيف عون.
وقال حنكش في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "نعمل على تجميع أكبر عدد ممكن من الكتل لدعم هذه الشخصية".
وأضاف: "نحن بأمس الحاجة لاعادة الثقة الدولية بلبنان لإعادة الإعمار وتجهيز الجيش وخيارات الاشخاص التي تبث الثقة الى الخارج مطلوبة".
ورأى ان هناك فرصة تاريخية لاختيار الرئيس "الصح" والذهاب الى عقد مؤتمر مصارحة ومصالحة بين اللبنانيين لاعادة بناء البلد.
ولفت الى ان "الرهان الكبير هو ان يقتنع الرئيس بري بعون او بمرشح ثانٍ وهناك تركيبة معيّنة في البرلمان لوصول عون ".
وأشار الى انه التقى بالرئيس بري منذ أسابيع وكان همه الأكبر إعادة الاعمار.
وقال: "المواصفات اليوم تنطبق على قائد الجيش ولا يمكننا أن نعمل وفق الدستور في حالات معيّنة وحسب".
وأضاف: "النقاش مفتوح ووضعنا السيناريوهات كلها والواضح أنّ القوات البنانية متريّثة في إعلان دعمها لعون أم غيره والتنسيق قائم بين قوى المعارضة للوصول إلى موقف موحّد".
وتابع: "أعتقد أنّ عودة يزيد بن فرحان ستسهل الانتخاب غدًا".
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