0min

السفارة الاميركية في بيروت تعلن اغلاق أبوابها غدا تزامنا مع جنازة كارتر

أعلنت السفارة الاميركية في لبنان عبر منصة "اكس" انه "عطفاً على الأمر التنفيذي القاضي بإغلاق الحكومة الفيدرالية لجنازة الرئيس جيمي كارتر، ستغلق السفارة أبوابها يوم الخميس 9 كانون الثاني 2025.