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جامعة الروح القدس تتمّم المرحلة الأولى من ترميم سجلات النفوس في كسروان وفتوح كسروان

أخبار لبنان
2025-01-08 | 05:55
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جامعة الروح القدس تتمّم المرحلة الأولى من ترميم سجلات النفوس في كسروان وفتوح كسروان
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جامعة الروح القدس تتمّم المرحلة الأولى من ترميم سجلات النفوس في كسروان وفتوح كسروان

زارت المديرة العامة للأحوال الشخصية رودينا مرعب مكتبة جامعة الروح القدس – الكسليك، برفقة مأمورة نفوس كسروان أنطوانيت مخلوف ومأمورة نفوس فتوح كسروان سيدة ضو.

وكان في استقبالهن مدير المكتبة العامة في الجامعة الأب جوزف مكرزل ورئيس اتحاد بلديات كسروان – الفتوح، الشيخ جوان حبيش.

وجالت مرعب والوفد المرافق في أقسام المكتبة العامة وقدّمت مسؤولة الحفظ والترميم إيسين الجميل شرحًا عن مراحل ترميم سجلات النفوس الحالية والتاريخية.

وأعربت مرعب عن تقديرها للجهود المبذولة في إتمام المرحلة الأولى من عملية الترميم.

وأشادت "بالعمل الدؤوب في حفظ سجلات النفوس، إضافة إلى حفظ وترميم أرشيفنا الوطنيّ".

وشكر الأب مكرزل مرعب على زيارتها واهتمامها بمشروع ترميم السجلّات، مثنيًا على التعاون المثمر لضمان نجاح المراحل المقبلة من المشروع.

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