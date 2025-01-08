اجتماع لعدد من نواب المعارضة في بيت الكتائب المركزي

عقد اجتماع لعدد من نواب المعارضة في بيت الكتائب المركزي في الصيفي في حضور رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل.



وضم الاجتماع فؤاد مخزومي، جورج عقيص، مارك ضو، ميشال الدويهي، غسان حصباني، سليم الصايغ، نديم الجميّل والياس حنكش، ووضاح الصادق.

