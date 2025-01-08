"الملف الرئاسي" بين بقرادونيان وسفير المملكة العربية السعودية

التقى الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري في منزله في اليرزة.

تم البحث خلال اللقاء ملف الإنتخابات الرئاسية في لبنان، مع التأكيد على ضرورة احترام الدستور، وعقد الجلسة في التاسع من كانون الثاني، وانتخاب رئيس توافقي.

كما تمت مناقشة الأحداث الإقليمية وخاصة تغير السلطة في سوريا وتم التشديد على احترام إرادة الشعب السوري وكل مكوناته في إقامة سوريا الجديدة.