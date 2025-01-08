بلدية رميش: لإخلاء مركز الدفاع المدنيّ بعد تعرض محيطه للقصف

طلبت بلدية رميش إخلاء مركز الدفاع المدنيّ، بعد تعرض محيطه للقصف، ممّا أدى إلى تضرر عدد من المنازل في المنطقة المجاورة.



وأكّدت البلدية أنّ هذا الإجراء يأتي ضمن إطار التدابير الوقائية للحفاظ على أرواح السكان.

وكان قد قُصف محيط مركز للدفاع المدنيّ الجديد جنب الوعرة في رميش.