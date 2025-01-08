حميد بعد اجتماع كتلة التنمية والتحرير: نحن مع التوافق

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أيوب حميد ان الكتلة مع مبدأ التوافق.



وقال حميد بعد اجتماع الكتلة برئاسة بري: "لن يكون لنا موقف بالمطلق ولكل حادث حديث والمبدأ هناك دورات متتالية وموقفنا مع حزب الله موقف واحد موحد".