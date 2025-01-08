لقاء جمع رعد ولودريان... واستعراض للإستحقاق الرئاسي

استقبل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج محمد رعد بحضور مسؤول العلاقات العربية والدولية في حزب الله السيد عمار الموسوي، ممثل اللجنة الخماسية الدولية المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، يرافقه السفير الفرنسي في لبنان هنري ماغرو ووفد مرافق، وذلك في إطار جولة لودريان على القوى السياسية اللبنانية.



وقد جرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع السياسية الراهنة على الصعيدين المحلي والإقليمي بالإضافة إلى الاستحقاق الرئاسي اللبناني.