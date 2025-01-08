افرام: في حال تعذّر ايصال قائد الجيش..أنا مُكمِل في معركتي الإنتخابيّة

أكد النائب نعمة افرام ان "الواضح هو الجوّ العام الداخليّ والعربيّ والدوليّ السّاعي إلى إحقاق أكبر قدر من التوافق حول إسم قائد الجيش في جلسة الغد."



وقال في حديث لـ"صوت لبنان ":"بالرغم من أنّني ترشّحت رسميّاً لرئاسة الجمهوريّة سأذهب إلى دعم وتأييد ترشيح الجنرال جوزيف عون. فإن حصل التوافق المطلوب سأكون أوّل المرحّبين والمهنّئين، وفي حال تعذّر إيصاله، أنا مُكمِل في معركتي الإنتخابيّة وفق برنامج "مشروع وطن الإنسان".