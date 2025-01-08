افرام: في حال تعذّر ايصال قائد الجيش..أنا مُكمِل في معركتي الإنتخابيّة

النائب نعمة افرام لصوت لبنان: الواضح هو الجوّ العام الداخليّ والعربيّ والدوليّ السّاعي إلى إحقاق أكبر قدر من التوافق حول إسم #قائد_الجيش في جلسة الغد.
بالرغم من أنّني ترشّحت رسميّاً لرئاسة الجمهوريّة سأذهب إلى دعم وتأييد ترشيح الجنرال جوزيف عون. فإن حصل التوافق المطلوب سأكون أوّل…
— Voice of Lebanon 100.3 100.5 (@sawtlebnan) January 8, 2025
النائب نعمة افرام لصوت لبنان: الواضح هو الجوّ العام الداخليّ والعربيّ والدوليّ السّاعي إلى إحقاق أكبر قدر من التوافق حول إسم #قائد_الجيش في جلسة الغد.
بالرغم من أنّني ترشّحت رسميّاً لرئاسة الجمهوريّة سأذهب إلى دعم وتأييد ترشيح الجنرال جوزيف عون. فإن حصل التوافق المطلوب سأكون أوّل…