امن الدولة تتابع مهامها في ضبط تسعيرة المولدات

اعلنت المديرية العامة لامن الدولة في بيان انه "في سياق متّصل بمهام متابعة موضوع أصحاب المولّدات الكهربائيّة، قامت دوريّة من مكتب طرابلس في أمن الدّولة، بمؤازرة من مصلحة حماية المستهلك في الشّمال، بالكشف على المولّدات الكهربائيّة الخاصّة بـ (أ.ح.) و(ع.ه.) في محلّة أبي سمراء، في حين سطّرت محضر ضبط بحق (ر.ع.) بسبب عدم التزامه بالتسعيرة الرسمية."