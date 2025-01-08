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شقير إستقبل وفد تجمع الشركات اللبنانية وتشديد على إنتخاب رئيس وتنفيذ برنامج إنقاذي

أخبار لبنان
2025-01-08 | 09:38
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شقير إستقبل وفد تجمع الشركات اللبنانية وتشديد على إنتخاب رئيس وتنفيذ برنامج إنقاذي
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شقير إستقبل وفد تجمع الشركات اللبنانية وتشديد على إنتخاب رئيس وتنفيذ برنامج إنقاذي

استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير اليوم وفدًا من "تجمع الشركات اللبنانية" برئاسة باسم البواب، وتم في خلاله البحث في آخر المستجدات وفي نشاطات التجمع ومتطلبات المرحلة المقبلة. 

وضم الوفد بالإضافة إلى البواب: نائب الرئيس هادي سوبرة، أمينة السر كارينا حصري، أمين المال باتريك شرباتي، والأعضاء ألفونس ديب وزياد شهاب الدين وهبة بوارشي وداليا الجبيلي ورولا خوري ومحمد قباني وهشام أيلوش. 
 
ونوه شقير بوفد "التجمع" بـ"النشاطات التي قام بها التجمع خلال العام 2024"، مشددًا على "ضرورة استكمال هذه النشاطات التي من شأنها تقوية تنافسية الشركات اللبنانية وتدعيم الاقتصاد الوطني".

وأكد "وقوفه ووقوف الهيئات الاقتصادية إلى جانب التجمع من أجل دعم الأعمال الرائدة التي يقوم بها".
 
وتحدث شقير عن متطلبات المرحلة، مشددًا على "ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في جلسة يوم غد الخميس الذي يشكل مدخلًا لإنقاذ البلاد وإعادتها الى طريق التعافي والنهوض".
 
كما تحدث عن أهمية الورقة التي تعدها الهيئات تحت عنوان "تطلعات نحو لبنان الجديد" والتي تشكل برنامجًا متكاملًا لنهوض الدولة وتطورها على كافة المستويات. 

من جهته، أكد البواب أن التجمع سيواصل النشاطات والأعمال التي قام بها عام 2024 في العام 2025، بهدف تقوية تنافسية الشركات اللبنانية وانخراطها في عالم تكنولوجيا المعلومات والذكاء الإصطناعي وتمكينها من المنافسة في الأسواق العالمية، وكذلك العمل على تحقيق مطالب المتعلقة بالاقتصاد الكلي من أجل تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.

وشدد على أن "إستقرار البلاد وإزدهارها هو في إعادة تكوين السلطة وإعادة الإعتبار للدولة لا سيما إنتخاب رئيس للجمهورية".

ثم دار بعد ذلك نقاش مطول بين شقير وأعضاء التجمع تناول قضايا أساسية في البلاد لا سيما مع يتعلق في المرحلة المقبلة والمتطلبات إلاقتصادية والمالية والإجتماعية والخدماتية وفي ما خص إدارات الدولة ومؤسساتها، وكان هناك تشديد على إنتخاب رئيس الجمهورية وتنفيذ برنامج إنقاذي إصلاحي شامل.

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