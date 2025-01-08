الدفاع المدني أخمد الحريق في محطة الوقود في حرش تابت

سيطر عناصر الدفاع المدني على الحريق الذي كان إندلع في محطة الوقود في حرش تابت - سن الفيل.

قد استنفرت المديرية ١٢ مركزاً للإطفاء، وعملت العناصر والآليات بشكل مكثف على تطويق الحريق ومنع امتداده إلى الأبنية السكنية المجاورة.



وبفضل الجهود الحثيثة والتنسيق الدقيق، تم إنقاذ الأبنية السكنية المحيطة وتجنيب المنطقة كارثة كبرى كانت تهدد حياة السكان وممتلكاتهم.

وفي حصيلة الاضرار فقد أتت النيران على محطة المحروقات و ٤صهاريج و٥ سيارات ومكتبين تابعين للمحطة إضافة إلى بعض الأضرار التي طالت المبنى السكني الملاصق للمحطة.



