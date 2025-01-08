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لقاء بين فياض وجونسون بحث في ملف الطاقة في ضوء قرار الخزانة الأميركية تعليق بعض العقوبات على سوريا
أخبار لبنان
2025-01-08 | 10:29
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لقاء بين فياض وجونسون بحث في ملف الطاقة في ضوء قرار الخزانة الأميركية تعليق بعض العقوبات على سوريا
أملت السفيرة السفيرة الاميركية ليزا جونسون ان تسفر جلسة الغد عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
كلام السفيرة الأميركية جاء خلال لقائها وزير الطاقة والمياه د. وليد فياض واستعرض معها آخر المستجدات السياسية، وتطورات الاستحقاق الانتخابي.
البحث تناول ملف الطاقة في ضوء قرار وزارة الخزانة الأميركية تعليق بعض العقوبات على سوريا، خصوصاً لجهة الإتجار واستيراد المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية، وأكدت السفيرة جونسون أنّ هذا القرار يشكل نافذة إيجابية، يمكن للبنان من خلالها أن يُعيد إحياء اتفاقيتي استيراد الغاز الطبيعي من مصر، واستجرار الكهرباء من الأردن عبر سوريا دون التعرض لخطر العقوبات الناتجة عن قانون قيصر، كما ينطبق هذا الأمر على استيراد الكهرباء من تركيا عبر سوريا بناءً على المحادثات التي كان قد أجراها الوزير فيّاض مع نظيره في تركيا الشهر الماضي.
وأصدر الوزير فيّاض التعليمات لفريق عمل الوزارة للمتابعة الحثيثة مع المعنيين في السفارة الأميركية ووزارة الخزانة من أجل إعداد المراسلات اللازمة وصولاً إلى استحصال لبنان على الاستثناءات المطلوبة والتي تخوله تنفيذ هذه الاتفاقيات، إضافة إلى السماح للشركات اللبنانية المستوردة للمشتقات النفطية ولمنشآت النفط في طرابلس والزهراني بتصدير هذه المشتقات إلى السوق السوري ضمن ضوابط تضعها الوزارة.
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